В Турции заявили об ответе Украине за атаку на нефтяной танкер

Турция ответит Украине за удар по нефтяному танкеру Altura в Черном море дипломатическими методами, так как действия Киева не касались военно-морских сил (ВМС) страны. Об этом «Ленте.ру» сказал турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy (Стамбул), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем.

© Lenta.ru

«Эти атаки явно не направлены против турецкого флота (...) Поэтому вряд ли Турция рассматривает какие-либо военные варианты. Однако Анкара точно доносит позицию, что подобная эскалация слишком опасна и подрывает динамику безопасности в Черном море. До новых инцидентов таких усилий будет достаточно», — отметил политолог.

При этом Озертем подчеркнул, что действия Украины являются ударом по суверенитету Турции и являются «опасной игрой», так как они подрывают энергетическую безопасность государства.

27 марта МИД России Александра Грушко с турецким послом Танжу Бильгичем. Темой беседы стали удары безэкипажных катеров и БПЛА ВСУ по нефтяному танкеру Турции. Также 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на способность Анкары повлиять на Киев, чтобы пресечь удары по энергетической инфраструктуре.