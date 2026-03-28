США собрались отправить третий авианосец к берегам Ирана

Американский авианосец USS George H.W. Bush планируют перебросить в район, где продолжается конфликт с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Корабль передадут в ведение Центрального командования США (CENTCOM). Однако остаётся неясным, присоединится ли он к операциям против Ирана или заменит один из двух уже развёрнутых в регионе авианосцев.

Ранее в районе Персидского залива уже находились ударные группы авианосцев USS Harry S. Truman и USS Abraham Lincoln. Их присутствие было усилено после начала американо-израильской военной операции против Ирана 28 февраля.

Подробности о сроках и целях миссии не раскрываются.

Читайте также: США раскрыли срок окончания войны с Ираном