Иностранные наёмники из западных стран всё реже изъявляют желание участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ из-за высоких рисков для жизни, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, на начальном этапе вооружённого конфликта в рядах ВСУ фиксировалось большое число выходцев из европейских государств, включая британцев, поляков, ирландцев и жителей Прибалтики. Кроме того, за получением боевого опыта на фронт массово отправлялись представители правых националистических течений, беглые радикалы и участники группировок по типу «грузинских легионов».

Однако к сегодняшнему дню состав иностранных сил претерпел серьёзную трансформацию. Дипломат пояснил, что энтузиазм «солдат удачи» стремительно угас после того, как они столкнулись с реалиями конфликта высокой интенсивности. Осознание высокой вероятности получить пулю спровоцировало заметный отток иностранных наёмников.

Заметную роль в этом процессе также сыграло потребительское отношение киевского командования к прибывающим силам.

«Сегодня наёмников достаточно часто просто пускают в расход», — резюмировал Мирошник.

20 марта бойцы армии России на Рубцовском направлении в зоне СВО ликвидировали трёх бразильских наёмников, воевавших за ВСУ.

Ранее офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня рассказал, что группа воевавших за ВСУ колумбийских наёмников попалась в ловушку и была уничтожена.