В Ярославле обломки дрона рухнули рядом с жилым домом

Обломки беспилотника упали рядом с жилым домом в Ярославле. Об этом Life.ru сообщает со ссылкой на SHOT. По словам очевидцев, ударной волной выбило стекла в жилом многоэтажном доме на юге города.

Кроме того, повреждена пристройка, в которой находится магазин. Как уточняет Telegram-канал, жители слышали около 10 взрывов над Ярославлем - системы ПВО работают по дронам.

"Над одним из районов виден густой дым. Официальной информации о пострадавших нет. Работают экстренные службы", - говорится в публикации.

28 марта в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Вечером 27 марта в министерстве обороны России рассказали об уничтожении 52 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 20:00 до 23:00 мск.

Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.