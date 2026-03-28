Военные США пострадали при ударе Ирана по базе в Саудовской Аравии

Военнослужащие армии США пострадали в результате ракетного удара Ирана по авиабазе «Принц Султан», расположенной в восточной части Саудовской Аравии.

Такую информацию со ссылкой на источники приводит газета The Wall Street Journal. По данным издания, речь идёт о десяти раненых американских военных.

«Двое военнослужащих считаются тяжелоранеными», — отмечается в сообщении.

Ранее агентство Tasnim сообщило о готовности Ирана развернуть 1 млн бойцов в случае, если США начнут наземную операцию.