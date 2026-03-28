Названа подозрительная деталь перед атакой дронов ВСУ на Россию из Прибалтики

Перед появлением дронов ВСУ над территорией Латвии в прибалтийской республике закрывали небо для гражданских полетов. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем YouTube-канале.

По его сведениям, Рига анонсировала, что в регионе с 23 по 24 марта будут проводиться учебные полеты авиации союзников.

О том, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России, стало известно 27 марта. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории стран ЕС в обход Белоруссии.

Официально прибалтийские государства о своей причастности к атакам не объявляли.