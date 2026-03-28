В Тель-Авиве часть иранской ракеты упала на бюро ТАСС

В Тель-Авиве часть иранской ракеты упала на здание, в котором располагается представительство ТАСС. Об этом сообщил корреспондент агентства.

«Со стороны Ирана была запущена ракета с кассетной боевой частью, ее суббоеприпас задел одно из зданий комплекса, где проживают корреспонденты ТАСС. Произошел громкий взрыв», - говорится в материале.

Отмечается, что обошлось без жертв. Сотрудники экстренных служб осмотрели место происшествия.

Ранее сообщалось, что США и Израиль атаковали иранский ядерный комплекс в городе Хондаб. Согласно имеющейся информации, удар был нанесен по тяжеловодному исследовательскому реактору и проходил в два этапа.