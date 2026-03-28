На Украине начался скандал из-за высокой смертности от болезней в ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила о гибели нескольких военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» от пневмонии.

По ее словам, родственники погибших обратились к президенту Владимиру Зеленскому, а также к командованию и медикам части с жалобами на несвоевременное оказание медицинской помощи и общий беспорядок в подразделении.

Как написала Безуглая в своем Telegram-канале, женщины, потерявшие мужей и сыновей, сообщили о пяти смертях от пневмонии в феврале 2026 года, не исключая, что реальное число жертв может быть выше.

Родственники утверждают, что военнослужащие не получили своевременной помощи и не прошли необходимой подготовки. В обращении также ставятся вопросы о беспорядке в части, отсутствии карантинных мер и направлении неподготовленных новобранцев в опасные условия.

Сама депутат назвала «Скалу» одним из «ручных полков» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что в таких подразделениях фиксируется самая высокая смертность в украинской армии по разным причинам. При этом, по ее словам, правоохранительные органы до сих пор практически не реагируют на происходящее.

