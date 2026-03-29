Что стоит за очередным высказыванием Зеленского о ядерном оружии

В МИД РФ отреагировали на слова Зеленского о предоставлении ядерного оружия Украине в качестве гарантий безопасности. По словам Марии Захаровой, Западная Европа рискует стать первой жертвой ядерного шантажа. Сам Зеленский ранее заявил Le Monde, что Украине должны дать и членство в НАТО, и ядерное оружие. При этом в феврале СВР РФ обнародовала информацию о планах передачи Киеву технологий и материалов для создания грязной бомбы. По данным российской разведки, Лондон и Париж собрались переправить на Украину необходимые ресурсы или даже готовую боеголовку от французской баллистической ракеты. По словам экспертов, Зеленский продолжает провоцировать ядерный конфликт, а Европе необходимо понять — если он не остановится, то избежать последствий у европейцев не получится.

В МИД России отреагировали на очередное заявление Владимира Зеленского о желании получить ядерное оружие для Украины.

«Первыми, кто станет жертвами ядерного шантажа со стороны Зеленского в случае попадания в его руки ядерного оружия, станет Западная Европа», — рассказала она «Известиям».

По словам дипломата, Киев, таким образом хочет получить рычаг давления на европейские государства. Обзаведясь ЯО, Зеленский будет не просто «требовать денег и орудия» у этих стран, а диктовать им условия по содержанию своего режима.

Мария Захарова также подчеркнула, что Россия, понимая первопричины украинского кризиса, придерживается принципиальной позиции — Украина должна оставаться безъядерным государством.

План Киева

Ранее, 26 марта, глава киевского режима в интервью для французского Le Monde сказал, что для обеспечения гарантий безопасности Украине нужно ядерное оружие.

По мнению Зеленского, поскольку такое вооружение есть у России, то Украине будет мало даже членства в НАТО — ей нужен и смертоносный арсенал.

«Все постоянно говорят, что Украина не выиграет в этой войне, потому что РФ — ядерное государство. Так скажите мне, как вы думаете, какие гарантии безопасности должны быть у Украины?.. НАТО? Ядерное оружие? Ну... тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие», — сказал он в интервью Le Monde.

Напомним, в феврале 2026 года Служба внешней разведки России опубликовала информацию о планах передачи режиму Зеленского Великобританией и Францией технологий и материалов для изготовления грязной бомбы.

Цель операции, как поясняют в СВР, — обеспечить Киеву более выгодные условия завершения конфликта.

«Считается, что Украину нужно снабдить «вундерваффе». Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой», — пояснили в Службе внешней разведки РФ.

По данным российских спецслужб, Лондон и Париж хотят выдать происходящее за результат собственной разработки Киева.

«Речь идёт о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — уточнили в Службе внешней разведки РФ.

Данный факт вызвал незамедлительный ответ со стороны российских властей и парламентариев. В частности, Совет Федерации незамедлительно направил обращение в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору сторон ДНЯО.

Между тем в Кремле заявили, что сложившаяся ситуация крайне рискованна для мировой ядерной безопасности и грубо нарушает международное право. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Примечательно, что незадолго после этого Великобритания и Франция отвергли обвинения и заявили, что информация об их планах недостоверна. Об этом на брифинге 4 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Попытки Лондона и Парижа (они официально отреагировали по дипломатическим каналам) на корню отрицать достоверность указанной информации мы не принимаем. Давайте им напомним… У указанных подозреваемых имеется возможность, мотив и средства для совершения обозначенного международно-правового преступления… Что касается намерения, то оно прямо вытекает из полученных российскими спецслужбами данных, в надёжности которых нет оснований сомневаться», — подчеркнула дипломат.

«Наша общая проблема»

Как отметил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, очередное опасное высказывание Зеленского призвано вернуть фокус европейского внимания на Украину.

«Зеленский почувствовал, что Европа колеблется в выделении средств, что количество траншей падает. Значит, надо привлечь внимание, опять припугнуть их российской угрозой и потребовать защиту. Он тянет из них деньги таким образом», — заявил эксперт.

По словам Мухина, удручающее положение ВСУ на фронте и отсутствие внятных перспектив получения Украиной гарантий безопасности вынуждает Зеленского поднимать ставки в надежде получить желаемое.

«Они проигрывают и пытаются идти ва-банк. Взять в заложники всю Европу, чтобы создать иллюзию своей победы. Европейцы, вероятно, понимают, что это проигрышный вариант, но они связаны с Киевом коррупционными связями и не хотят сильно ссориться с Зеленским. Поэтому он и позволяет себе спекуляции на ядерной теме», — отметил специалист.

В свою очередь, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев в интервью RT высказал предположение, что тему ядерного оружия в Киеве пытаются использовать в качестве спускового крючка для дополнительной эскалации украинского конфликта.

«Вероятно, Зеленский рассчитывает на эскалацию. Разговоры эти имеют провокационный характер, чтобы вынудить Россию на какие-то жёсткие действия. Например, оказать давление на Европу, расширить зону конфликта. Он надеется этим воспользоваться, считает, что это будет полезно», — отметил Межуев.

Эксперт также уточнил, что конечная цель главы киевского режима может заключаться в создании повода для полномасштабного конфликта на территории Европы.

«Я думаю, он понимает, что, скорее всего, никто не даст ему никакого ядерного оружия. Однако даже разговоры на эту тему являются проблемой для России. Мы не можем допустить появления на Украине ЯО и будем вынуждены действовать в соответствии с нашей ядерной доктриной», — заявил Межуев.

Специалисты предупреждают — если европейцы вовремя не остановят Зеленского и продолжат ему потакать, то вероятность мрачного сценария продолжит возрастать.

«Зеленский в своих манипуляциях не остановится и, скорее всего, в итоге спровоцирует ядерный конфликт на территории Европы. В ЕС играют в очень опасную игру и рискуют стать его первой жертвой, в этом Мария Захарова абсолютно права», — констатировал Алексей Мухин.

Как пояснил Борис Межуев, Европа должна понять, что Зеленский является не только проблемой для России, но и угрожает их собственной безопасности. В случае серьёзной эскалации, европейцы не смогут остаться в стороне.

«Дело в том, что Украина, Россия и Европа — это один регион. Ядерный шантаж Зеленского — это наша внутренняя, общая проблема. Как только до Коалиции желающих это дойдёт, то ситуация сразу же изменится. Собственно, на этом всё и закончится», — резюмировал эксперт.