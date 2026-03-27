Хуситы заявили о готовности вступить в конфликт на Ближнем Востоке

Заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур заявил, что движение «Ансар Алла» готово вступить в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Напомним, что на сегодняшний день хуситы правят на севере Йемена. По словам Мансура, члены движения готовы вступить в боевые действия на стороне Ирана. Он подчеркнул, что это произойдет в том случае, если США и Израиль усилят эскалацию конфликта.

«Йемен под руководством "Ансар Алла" присоединится к поддержке Ирана. <...> Если Вашингтон и его союзники поспешат обострить ситуацию <...> Йемен опередит их, вмешавшись», — заявил он.

Мансур добавил, что хуситы также рассматривают блокировку Баб-Эль-Мандебского пролива — он соединяет Красное море и Аденский залив.

Отметим, что 23 марта хуситы опровергли информацию о вступлении в войну на стороне Ирана.