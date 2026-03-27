Подтверждено поражение самолетов KC-135 США на базе в Саудовской Аравии

В Сети появились снимки со спутника, на которых запечатлены пораженные самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker на базе США в Саудовской Аравии. Кадры публикует Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Отмечается, что американскую базу атаковали ракеты и дроны.

В публикации KC-135 названы "ключевым элементом авиации США" - эти самолеты воздушной дозаправки позволяют истребителям и бомбардировщикам действовать на дальних расстояниях и подолгу оставаться в воздухе.

В США предупредили о смертельной ловушке Ирана в Ормузском проливе

Утверждается, что KC-135 - основа заправочной авиации, это фактически критическая инфраструктура, потеря которой напрямую бьет по способности вести операции. Без них резко падает дальность, темп и гибкость всей воздушной кампании.

Если данные подтвердятся, это будет означать не просто повреждение техники, а удар "по самой логистике и устойчивости воздушных операций США" в регионе, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в результате иранского удара по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии были повреждены по меньшей мере пять американских самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker.