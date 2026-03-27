В США оценили российскую ракету «Кинжал»

В США оценили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом сообщает The National Interest.

Как сообщает издание, ракета «Кинжал» может сделать западные средства ПВО устаревшими — ее перехват практически невозможен для сегодняшних систем. Такого эффекта удалось добиться благодаря двум факторам. Отмечается, что ракета умеет развивать экстремально высокую скорость, и при этом резко менять курс прямо в полете.

«Если это оружие оправдает свою репутацию, оно фактически сделает устаревшими системы ПВО США и НАТО», — сообщает издание.

Источник также заявил, что Россия обладает внушительным запасом таких ракет. Сейчас они применяются в зоне СВО.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности назвал российское оружие «запредельным».