В ответ за нападение бандеровцев на нефтяные терминалы в Ленинградской области (порты Усть-Луга и Приморск), Россия нанесла мощный удар возмездия. По данным газеты “Українська правда” (заблокированной в РФ), помимо БПЛА, о которых сообщили официалы Повiтряних Сил, днем 26-го и в ночь на 27 марта по тылам незалежной летели дальнобойные ФАБы с УМПК и ракеты РСЗО “Торнадо-С”.

“Основные удары наносились волнами, включая нетипичные для этой войны* массированные дневные атаки”, – умничает УП.

Всего было насчитано порядка тысячи инцидентов, если считать прилеты и в прифронтовой полосе.

Самостийные СМИ сообщают, что российские войска опять нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области. В частности, недалеко от Черного моря взорвался резервуар для хранения нефтепродуктов, в который была залита экстренная топливная помощь от ЕС. Не совсем ясно, когда это произошло, но местные СМИ пишут об ударе в ночь на 27 марта.

США сообщили о возможных сбоях в поставках оружия ВСУ

Очень громко было в Николаевской области. Наши беспилотники также возобновили атаки на район Дуная, нанося ущерб портовой инфраструктуре.

В Полтавской области вчера и минувшей ночью были прилеты по газодобывающей инфраструктуре «Нафтогаза». Есть серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена». Об этом со ссылкой на украинскую госкомпанию пишет киевская «Экономическая правда» (заблокирована в РФ). Судя по снимкам, пылает знатно.

В Днепропетровской области зафиксированы более 30 обстрелов с использованием беспилотных летательных аппаратов и дальнобойной артиллерии, главным образом по военным целям и предприятиям, работающим в интересах ВСУ, – в Никопольском, Криворожском и Синельниковском районах. Повреждены промышленный объект, тепловые сети, линии электропередачи.

Репортеры Kyiv Post (заблокированной в РФ), вероятно, получив таблетку правды, сообщили, что “удары наносились по объектам генерации и распределения электроэнергии в 11 регионах, что привело к перебоям со светом, в том числе в Одесской и Харьковской областях”.

Официалы ВВСУ, напротив, подают информацию исключительно в розовом цвете. Мол, атака была совсем слабенькой. “Титаны неба” насчитали всего 102 ударных БПЛА, из которых 60 – это “Герани”. Утверждают, что 9 “Шахедов” (так в 404-й упорно называют наши “Герани”) попали в цель, и неназванное количество якобы сбитых беспилотников тоже нанесло ущерб.

Любопытно, что “Українська правда” также оценила ситуацию с ударами возмездия в целом: “Атака (в ночь на 27 марта) была частью длительной кампании, и официальные лица сообщают, что по состоянию на конец февраля – начало марта 2026 года все электростанции в Украине были повреждены, а почти две трети мощностей по производству энергии были разрушены, повреждены или отключены”. Как же так? Повiтрянi Силы все перехватили, они же врать не будут…

Налицо когнитивный диссонанс в освещении русского возмездия. Эксперты связывают это с политикой нового главы офиса президента Буданова, который, в отличие от предшественника, не оказывает слишком жесткого давления на СМИ, чтобы подложить свинью ближневосточному хлопцу из Кривого Рога, в последнее время “дуреющему от своей значимости”, типа, “я жесткий и не коробка конфет, чтобы меня любить”.

Между тем самостийные милитари-блогеры прокомментировали видео из Харькова: мол, сбиты БПЛА, которые раскрыли парашюты, и тем самым не нанесли ущерб мирным людям. “Скорее всего, это многоцелевые БПЛА, выполняющие роль разведчиков, ретрансляторов, плюс носителей FPV-дронов. Они имеют функцию возврата с помощью парашюта, – пишут в укрнете. – Тут главный фактор таков: скоро у ВС РФ будут тысячи таких дронов, которые смогут круглосуточно кошмарить ближний тыл ВСУ на 100-150 км и полностью перерезать логистику, и вести точечную охоту на РЭБ, ПВО, РЭР, радары, мобильные группы, ж/д составы, инфраструктуру и т.д.”.

Что касается нашего мониторинга, зафиксировано более 30 эпизодов ударов, причём значительная часть – не одиночные прилёты, а серии по одним и тем же районам. Особенно выделяются Сумы, Чернигов и Харьков – там идёт не просто давление, а методичное «дожимание», отмечает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Тем временем Пентагон рассматривает возможность перенаправления военной помощи Украине на Ближний Восток. Об этом сообщает Washington Post. Речь идет о ракетах-перехватчиках ПВО, заказанных по программе PURL. Причина – война в Иране истощает запасы критически важных боеприпасов американских вооруженных сил.

Добавим, что так называемый иранский кейс очень тревожит бандеровцев и в свете усиления российских ответных ударов. Дело в том, что, как особо подчеркивают самостийные OSINTы, в последнее время количество ударов ракетами по ВСУ, в том числе баллистическими, и беспилотниками, включая “Герани”, а также управляемыми ФАБами не уменьшилось – просто выпало из информационного пространства незалежной по соображениям пропаганды.

Но, как показывает ракетное возмездие Ирана, медийный эффект в эпоху Интернета играет очень большое значение. Конфликт на Ближнем Востоке показал всем, что в этом мире говорят только с теми и уважают только тех, кто готов силой бороться за своё будущее и достижение целей.

“С персами считаются, их боятся. Игра, конечно, не окончена, но Иран готов к повышению ставок не на словах, а на деле, и это понимают все”, – подчеркивает, к примеру, “Женщина с косой”.

Безусловно, если янки прогнутся, то перед Москвой появится наглядный пример, как надо драться с бандеровцами, – без оглядки на Вашингтон и Лондон.

“Но тут есть риск, что ситуация выйдет из-под контроля и мы окончательно окажемся на пороге Третьей мировой, но глобалисты сами провоцируют такой сценарий в надежде, что Кремль, как всегда, даст заднюю”, – отмечает ТГ-канал. “Если в Кремле это осознают, то для украинской элиты, а также их спонсоров начнутся тяжелые времена”.

* Имеется в виду специальная военная операция (СВО)

