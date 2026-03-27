США сообщили о возможных сбоях в поставках оружия ВСУ

США начали уведомлять союзников о том, что в поставках оружия для ВСУ могут произойти сбои. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, представители Белого дома сообщили, что в ближайшие месяцы поставки американского оружия Украине могут быть прерваны. Причиной назвали конфликт в Иране. При этом, дефицит оружия у американских войск может также сорвать программу для покупки оружия у США для Киева, которой пользуются страны Евросоюза.

Уточняется, что сбои могут затронуть поставки боеприпасов, особенно зенитных ракетных комплексов Patriot. Эту ситуацию собирается поднять госсекретарь США Марко Рубио — он планирует поговорить об этом с лидерами стран «Большой семерки» на встрече министров иностранных дел во Франции.

В Пентагоне и Госдепартаменте США конкретные детали комментировать отказались. Там только добавили, что армия США является «самой мощной в мире», и Вашингтон собирается обеспечить «всем необходимым для победы» как собственные войска, так и своих союзников.

Ранее Рубио заявил, что операция против Ирана завершится в ближайшее время.