NI: ракета «Кинжал» может сделать системы ПВО США и НАТО устаревшими

Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» превосходит западные системы ПВО, пишет американский журнал The National Interest.

«Если это оружие оправдает свою репутацию, оно фактически сделает устаревшими системы ПВО США и НАТО», — говорится в публикации.

Отмечается, что гиперзвуковые боеприпасы способны пробивать даже самые эффективные системы противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны России заявили, что самолёты МиГ-31И с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря.