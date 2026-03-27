Иран предупредил США и Израиль об ответе на атаки

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил о готовящихся ударах по промышленным предприятиям на Ближнем Востоке в ответ на атаки США и Израиля на иранские заводы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство ISNA.

«Наши бойцы наносят ответные удары, поэтому мы предупреждаем всех работников промышленных компаний в регионе, которые имеют американских акционеров, а также союзников Израиля в тяжелой промышленности, немедленно покинуть свои рабочие места, чтобы не подвергать свою жизнь опасности», — говорится в заявлении КСИР.

Иранские военные отметили, что жители подобных промышленных районов должны покинуть свои дома в радиусе одного километра до момента нападения.

Ранее США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата в Иране. По предварительным данным, в результате удара не произошло выброса радиоактивных элементов.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.