В США предупредили о смертельной ловушке Ирана в Ормузском проливе

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Иран может готовить ловушку для Вашингтона. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Дэвиса, Иран может готовить ловушку для США в Ормузском проливе — как считает эксперт, Тегеран может заманивать сухопутные войска на свою территорию. В случае начала наземной операции, пишет Дэвис, ресурсы США начнут истощаться, а Ирану будет достаточно дождаться «когда политическая воля Америки рунет».

«Иран строит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе — и они хотят, чтобы Америка попала прямо в нее. <...> Если бы я сейчас был Ираном, величайшим подарком для меня было бы, если бы американские морские пехотинцы или десантники захватили любой остров в проливе. Мне было бы все равно, какой именно — я бы позволил им высадиться. Потому что, оказавшись там, я могу превратить их в заложников с помощью мин, баллистических ракет и роев беспилотников. Это была бы стратегическая катастрофа», — заявил он.

Дэвис также добавил, что президент США Дональд Трамп «должен быть достаточно умен», чтобы не попасть в эту ловушку.

«Сейчас крайне важно оказать общественное давление на Конгресс, чтобы предотвратить еще одну катастрофу. Как Иран может превратить высадку США в стратегический кошмар», — добавил он.

