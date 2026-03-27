Названа одна из главных особенностей массированных атак ВСУ по России

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец назвал одну из главных особенностей массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. В беседе с NEWS.ru он заявил, что в последние месяцы украинские войска взяли за основу удары по энергетической и металлургической системе страны.

По словам эксперта, таким образом противник хочет нанести долгосрочный ущерб экономике и обороноспособности страны.

«Понятно, если противник бьет по таким целям, то он хочет вырубить и металлопроизводство, и энергетику, и логистику», — указал он.

Утром в пятницу, 27 марта, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об атаке украинских БПЛА на промзону в Череповце. В этот же день появилась информация, что дроны-камикадзе ударили по двум портам в Ленинградской области. Речь про порты Усть-Луга и Приморск.