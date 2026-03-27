Раскрыто, как Украина будет воевать без денег

Украина «в крайнем случае» в условиях отсутствия денежных средств на ведение боевых действий может «пустить» на свою территорию войска НАТО, которые будут воевать под видом добровольцев в форме ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«В крайнем случае они пустят войска НАТО, которые будут воевать под видом добровольцев в украинской форме, якобы заключив контракт с ВСУ. Они таким образом будут затыкать те бреши, которые сформируются», — подчеркнул он.

Однако, по словам Кнутова, такой «крайний случай» полного отсутствия денег у Украины на ведение боевых действий маловероятен, поскольку отдельные страны Европы могут впоследствии заключить двусторонние контракты с Киевом на выделение определенного количества денежных средств. Это может стать одним из способов обхода вето Венгрии на кредит Украине в размере 90 млрд евро, отметил он.

«Есть лазейки, которые в свое время в Брюсселе были придуманы. Это двусторонние контракты, договоренности, в соответствии с которыми, например, та же Германия предоставляет 10 миллиардов евро в экстренном порядке Украине, а гарантом выступает Брюссель», — сказал эксперт.

Украине хватит денег покрыть военные расходы только до июня, поскольку Киев столкнулся с задержкой западного финансирования, сообщает Bloomberg. Дефицит бюджета страны уже достиг $52 млрд, при этом на ведение боевых действий необходимо не менее $120 млрд. В Верховной раде считают, что страна находится «на грани финансовой катастрофы». Президент Украины Владимир Зеленский связал текущую ситуацию с переориентацией внимания Запада на Ближний Восток.

