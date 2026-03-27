Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" превосходит западные системы противовоздушной обороны, пишет The National Interest.

Если это оружие оправдает свою репутацию, оно де-факто сделает устаревшими системы ПВО Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, поделился своей точкой зрения автор публикации.

В материале речь идет о том, что гиперзвуковые боеприпасы способны пробивать даже самые эффективные системы ПВО.

Совокупность чрезвычайно высокой скорости и способности изменять траекторию полета делает их непредсказуемыми и крайне сложными для уничтожения, говорится в статье.

Независимо от эффективности или неэффективности этого высокотехнологичного оружия, ВС РФ обладают мощным арсеналом баллистических и крылатых ракет, который показывали последние четыре года в ходе проведения специальной военной операции на Украине, подытожил обозреватель издания.