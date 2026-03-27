В США допустили поражение Вашингтона в конфликте с Ираном

Не исключено, что конфликт на Ближнем Востоке закончится для США поражением. Об этом заявил профессор Чикагского университета Роберт Пейп в интервью подполковнику американской армии в отставке Дэниелу Дэвису.

«Стремление к недостижимой в военном отношении политической цели смены властей исключительно с воздуха ведет непосредственно к наземному конфликту», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что первые удары США и Израиля действительно нанесли значительный ущерб Ирану, однако не заставили Тегеран безоговорочно капитулировать.

Пейп считает, что следующая фаза конфликта может привести к неконтролируемой эскалации.

Ранее стало известно, что президенту США Дональду Трампу наскучила военная операция против Ирана, он хочет двигаться дальше.