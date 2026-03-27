Иранская родственница советской ПТУР "Малютка" замечена в Ираке

Бойцы действующего против американцев иранского шиитского ополчения в Ираке показали на видео управляемую ракету иранского противотанкового комплекса I-Raad-T.

Как напоминает "Военный осведомитель", такое оружие является версией производимой оборонной промышленностью Ирана китайской HJ-73C. Та же, в свою очередь, заимствовала технические решения, примененные в советской 9К11 "Малютка".

В КНР данное средство поражения было снабжено системой полуавтоматического наведения и тандемной боевой частью, что также имеется в образцах из Исламской республики.

I-Raad-T были поставлены на конвейер в середине 1990-х. Выпуск прекратился в начале 2000-х. ПТУР активно использовались в Ливане в 2006 году против израильских танков и в ходе боев с террористическими формированиями в Ираке и Сирии.

Дальность действия - от 400 до 3000 метров. Бронепробиваемость - до 400 мм брони за динамической защитой.