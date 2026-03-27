Прорыв под Гуляйполем: ВС РФ выбили ВСУ из опорных пунктов

Российские войска вытеснили солдат ВСУ из нескольких опорных пунктов в районе запорожского города Гуляйполе. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении подчеркивается, что за последние 24 часа ВС РФ заняли украинские опорные пункты, зайдя вглубь обороны ВСУ в окрестностях сел Верхняя Терса, Воздвижевка и Гуляйпольское. ВС РФ продолжают уничтожать логистику ВСУ западнее линии Риздвянка - Верхняя Терса.

В конце 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военных с переходом Гуляйполя под контроль ВС РФ. Белоусов отмечал, что взятие Гуляйполя создаст условия для перехода под контроль России всего Запорожья.

В середине февраля военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ сосредоточили около 30 тысяч солдат в районе Гуляйполя для контратак. Однако ВС РФ остановили движение украинских войск и выбивают их на исходные позиции, подчеркнул он.