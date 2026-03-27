Новый план Ирана привел в ужас американского офицера

Исламская Республика Иран может позволить военнослужащим США высадиться на своей территории, чтобы использовать их наземную операцию как ловушку, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подполковник американской армии запаса Дэниел Дэвис.

"Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее", — поделился своей точкой зрения он.

По мнению автора публикации, стратегия Исламской Республики заключается в том, чтобы добиться победы, избегая поражения.

Она состоит в том, чтобы позволить военнослужащим Соединенных Штатов высадиться, медленно истощать живую силу и ресурсы, а затем только ждать, пока иссякнет политическая воля Вашингтона, — так же, как было в предыдущих конфликтах в ближневосточном регионе, полагает Дэвис.

Давление американской общественности и конгресса в настоящее время критически важно для предотвращения надвигающегося "стратегического кошмара", резюмировал офицер.