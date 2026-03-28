Дрозденко сообщил об уничтожении 18 БПЛА в небе над Ленобластью

Почти два десятка украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в небе над Ленинградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"Сбито на данный момент 18 вражеских БПЛА", — написал губернатор. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Разрушений также выявлено не было. В ночь на 28 марта на территории Ленинградской области объявили угрозу атаки дронов. Глава региона предупредил местных жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета в целях безопасности. Примерно в 4:42 мск в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Позднее воздушная гавань начала обслуживать рейсы по согласованию с ответственными службами. В настоящее время объект работает в штатном режиме. 27 марта Дрозденко заявил, что правительство Ленинградской области и профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы в связи с атаками украинских БПЛА. По словам губернатора, ситуация в регионе остается сложной и пока нет прогнозов на снижение интенсивности налетов.