ВСУ применили турбореактивные дроны для атаки Донецка

Вооруженные силы Украины атакуют Донецк с применением турбореактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом заявили штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали нестандартные радиочастоты управления и передачи видеосигнала при атаке дронами на Донецк. Уточняется, что речь идет о диапазоне около 7,2 гигагерца. Применение указанного диапазона требует соответствующих видеопередатчиков, а также антенн с поддержкой высокочастотного спектра и адаптированных приемных модулей. Отмечается, что использование таких технических решений косвенно свидетельствует о задействовании ВСУ подразделений с расширенными компетенциями в области БПЛА и радиосвязи.