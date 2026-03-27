Днем в пятницу, 27 марта, в Минобороны России сообщили о сорванной ротации ВСУ. В этот же день появилась информация, что ВС РФ заняли новые позиции в городе Белицкое.

Срыв ротации ВСУ

Система залпового огня «Град» сорвала ротацию ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Получив координаты целей от воздушной разведки, артиллеристы навели «Град» и нанесли удары 122-миллиметровыми реактивными снарядами. В результате удара была ликвидирована живая сила, огневые точки и оборудованные позиции ВСУ.

Захват опорного пункта ВСУ

Штурмовики ВС РФ захватили украинский опорный пункт в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Подготовка к операции включала скрытный марш-бросок протяженностью около 20 километров. Операторы дронов помогли штурмовикам безопасно обойти заминированные участки и инженерные заграждения.

«Парни шли в незнакомую местность, поэтому мы корректировали каждый шаг. Проводили их через минные поля и заграждения, чтобы они не тратили силы на обход препятствий», - рассказал оператор дрона, военнослужащий с позывным «Сапер».

В результате штурмовики скрытно вышли к позициям ВСУ с тыла. Во время боя российские военные блокировали выходы из укреплений, отрезав ВСУ пути к отходу. Попытка командования ВСУ направить резервы была пресечена расчетами ударных дронов.

Операция под Добропольем

Операторы российских беспилотников уничтожили оборудование и расчеты FPV-дронов ВСУ под Добропольем. В Минобороны рассказали, что ВС РФ уничтожили машину с оборудованием. В том же районе были выявлены точки взлета дронов ВСУ. В воздушном бою сбит гексакоптер, снабжавший украинские позиции в лесу.

Успехи на востоке Белицкого

Военные блогеры сообщили, что ВС РФ заняли новые позиции на территории города Белицкое на добропольском направлении. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что российские силы закрепились на востоке Белицкого. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ВС РФ наступают на ВСУ в поселке Шевченко, двигаясь от Белицкого и села Гришино, расположенного в 12 километрах от города.

Удары «Градов»

Расчеты систем залпового огня «Град» ликвидировали скопление пехоты, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира батареи, военного с позывным «Молот». Он заявил, что штурмовикам помогает эффективная координация артиллерии с разведкой.