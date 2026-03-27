$82.1395

США предрекли огромные потери при наземной операции в Иране

Алиса Селезнёва

Наземная операция США на Ближнем Востоке может привести к большим потерям среди американцев, при этом не исключено создание провокаций, чтобы объединить мировое сообщество против Ирана. Такое мнение высказал «Комсомольской правде» военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

США предрекли огромные потери при наземной операции в Иране
© РИА Новости

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. С тех пор в регионе не прекращаются боевые действия и перекрыт Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная доля энергоносителей. В американских СМИ появилась информация, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов.

Однако Пентагон продолжает стягивать силы на Ближний Восток и осведомленные источники предупреждают, что в Вашингтоне рассматривают возможность проведения сухопутной операции. В свою очередь иранское агентство Tasnim News сообщило о том, что власти Ирана мобилизовали жителей страны на случай наземного вторжения.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что президент США Дональд Трамп изначально «рассчитывал победить за три дня» и сейчас оказался в тяжелой ситуации.

«Трампу нужно решение, которое позволит ему красиво выйти из создавшейся ситуации. Он уже не раз заявлял, что одержал победу, практически уничтожив и ВВС, и ВМФ, и систему ПВО Ирана. Но при этом военно-промышленный комплекс Ирана и оборонные структуры функционируют», — заметил он.

По мнению эксперта, обстоятельства вынуждают Трампа готовить наземную операцию, но пока привлекаемые к ней силы недостаточны. Американцы способны в итоге захватить

остров Харк, однако Иран в этом случае может «взорвать крупнейшие нефтетерминалы, которые там находятся, вместе с американцами», уверен он.

«Если же американцы высадятся на севере Ормузского пролива — их там перебьют как куропаток. Войскам там не за что будет зацепиться. Да, при поддержке бомбардировочной авиации и ракетной поддержке с кораблей и баз Штатов в заливе они смогут справиться с высадкой многотысячного десанта — но каковы будут потери?», — заметил Юрий Кнутов.

Военные Израиля потеряли 21 танк за день

Он предупредил, что в этом случае в США отправятся «многие тысячи гробов». Поэтому, остров Харк могут использовать как отвлекающий маневр при подготовке большой основной операции, с этим островом не связанной.

«Коме того, (…) могут спровоцировать инцидент, схожий с 11 сентября. С большим количеством жертв среди американских граждан — и обвинят в этом Иран. Чтобы все признали, что Иран — это исчадие зла. И чтобы уже все безоговорочно поддержали Трампа. Он сможет сохранить лицо — а конфликт приобретет затяжной характер», — считает аналитик.

Военный эксперт констатировал, что у Ирана сейчас только один путь — продолжать сопротивление и добиваться мирного договора на тех условиях, которые позволят Тегерану сохранить государственность.