США предрекли огромные потери при наземной операции в Иране

Наземная операция США на Ближнем Востоке может привести к большим потерям среди американцев, при этом не исключено создание провокаций, чтобы объединить мировое сообщество против Ирана. Такое мнение высказал «Комсомольской правде» военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. С тех пор в регионе не прекращаются боевые действия и перекрыт Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная доля энергоносителей. В американских СМИ появилась информация, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов.

Однако Пентагон продолжает стягивать силы на Ближний Восток и осведомленные источники предупреждают, что в Вашингтоне рассматривают возможность проведения сухопутной операции. В свою очередь иранское агентство Tasnim News сообщило о том, что власти Ирана мобилизовали жителей страны на случай наземного вторжения.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что президент США Дональд Трамп изначально «рассчитывал победить за три дня» и сейчас оказался в тяжелой ситуации.

«Трампу нужно решение, которое позволит ему красиво выйти из создавшейся ситуации. Он уже не раз заявлял, что одержал победу, практически уничтожив и ВВС, и ВМФ, и систему ПВО Ирана. Но при этом военно-промышленный комплекс Ирана и оборонные структуры функционируют», — заметил он.

По мнению эксперта, обстоятельства вынуждают Трампа готовить наземную операцию, но пока привлекаемые к ней силы недостаточны. Американцы способны в итоге захватить

остров Харк, однако Иран в этом случае может «взорвать крупнейшие нефтетерминалы, которые там находятся, вместе с американцами», уверен он.

«Если же американцы высадятся на севере Ормузского пролива — их там перебьют как куропаток. Войскам там не за что будет зацепиться. Да, при поддержке бомбардировочной авиации и ракетной поддержке с кораблей и баз Штатов в заливе они смогут справиться с высадкой многотысячного десанта — но каковы будут потери?», — заметил Юрий Кнутов.

Он предупредил, что в этом случае в США отправятся «многие тысячи гробов». Поэтому, остров Харк могут использовать как отвлекающий маневр при подготовке большой основной операции, с этим островом не связанной.

«Коме того, (…) могут спровоцировать инцидент, схожий с 11 сентября. С большим количеством жертв среди американских граждан — и обвинят в этом Иран. Чтобы все признали, что Иран — это исчадие зла. И чтобы уже все безоговорочно поддержали Трампа. Он сможет сохранить лицо — а конфликт приобретет затяжной характер», — считает аналитик.

Военный эксперт констатировал, что у Ирана сейчас только один путь — продолжать сопротивление и добиваться мирного договора на тех условиях, которые позволят Тегерану сохранить государственность.