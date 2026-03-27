Власти Прибалтики высказались о разрешении на пролет дронов ВСУ для ударов по России
Страны Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России.
О предоставлении воздушного коридора украинским дронам высказалась пресс-служба Минобороны Латвии, передает delfi.lv.
В ведомстве заявили, что сообщения о предоставлении ВСУ коридора для атак якобы является кампанией по дезинформации.
Зону СВО захотели расширить на страны НАТО
О том, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России, стало известно 27 марта. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории Польши и стран Прибалтики в обход Белоруссии.