Налет на Череповец: откуда ВСУ запускали дроны

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что атаки беспилотников по Вологодской области могли быть организованы диверсантами из лесных массивов. Об этом эксперт рассказал News.ru.

В ночь на 27 марта российская ПВО уничтожила 85 украинских беспилотников самолетного типа. В Минобороны сообщили, что дроны были перехвачены над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской и Псковской областями, акваториями Черного моря, Крымом и столичным регионом.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что над промышленной площадкой в Череповце было сбито десять беспилотников. Он сообщил, что погибших и пострадавших в регионе нет, критическая инфраструктура также не получила повреждений.

«Я думаю, что по Вологодчине налеты идут не с Украины. Это слишком удаленные районы», - заявил Матвийчук.

По его мнению, дроны могли запускать с лесных полян или «каких-то дачных участков». Матвийчук считает, что речь может идти о диверсионных группах или спящих ячейках Киева, получивших задачу нанести хотя бы минимальный ущерб. Военный назвал это «элементом информационно-психологического воздействия».