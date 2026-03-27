Зону СВО захотели расширить на страны НАТО

Зону специальной военной операции (СВО) можно расширить за счет территории стран НАТО. Реализовать эту идею захотел российский военблогер Юрий Звинчук, автор Telegram-канала «Рыбарь».

Публицист отметил, что украинские дроны, которые Киев запускал в Ленинградскую область, могли попасть туда через граничащие с Россией страны Балтии. Звинчук предложил поступать так же, но отправлять снаряды для удара по Украине в обратном направлении, используя территории тех же государств.

«Ничего не мешает нам делать то же самое, только пуская уже ракеты ровно по тем же маршрутам для захода на территорию т.н. Украины с менее ожидаемых направлений. Это как раз будет тот самый необходимый "подъем эскалации"», — заявил он.

Военблогер предположил, что НАТО не станет применять пятую статью устава организации, согласно которой вооруженное нападение на одну из стран альянса будет приравнено к атаке на все военное объединение.

Никаких принципиальных технических и (...) даже политических помех этому нет

Как стало известно ранее, Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов Вооруженных сил Украины через свою территорию для ударов по России.

«Ранее пролеты разрешали кулуарно и единично, опасаясь ответной реакции», — говорится в публикации Mash.

Под удар украинских дронов тогда попадали нефтеналивные порты в Усть-Луге и Приморске. В обеих гаванях произошло возгорание.