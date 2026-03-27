Украинок начали незаконно ставить на воинский учет

Telegram-канал Shot рассказал, что украинки начали чаще жаловаться на незаконную постановку на воинский учет. Несколько женщин рассказали, что их объявили в розыск как уклоняющихся от мобилизации.

По данным Shot, территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) объявили нескольких украинок в розыск, хотя те не имели военного или медицинского образования и не должны были оказаться на воинском учете. Как утверждает Telegram-канал, речь идет о десятках таких случаев в Харькове, Киеве и других городах.

Женщины узнают, что их объявили в розыск, случайно. Большинству из них пришлось обратиться в суд.

В Министерстве обороны Украины заявили, что «реестры работают неидеально и бывают казусные ситуации». Однако некоторые подозревают, что власти готовятся к мобилизации женщин.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал, что многие женщины попадают в ВСУ через волонтерство. Он отмечал, что рано или поздно украинкам, задействованным в волонтерской деятельности, предлагают военный контракт.

Стешин упомянул первое женское подразделение ВСУ, созданное на базе штурмового полка. Он отметил, что подразделение состояло из ста женщин, «примерно треть из которых набрали в колониях». По словам военкора, подразделение было в полном составе уничтожено в боях за Красноармейск.