Бойцы российской группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Брусовка в ДНР, сообщает Минобороны. Вместе с тем ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ, места сборки и запуска дальнобойных БПЛА противника. Средства ПВО за сутки сбили восемь авиабомб, четыре ракеты «Фламинго» и 385 беспилотников, а силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.

Российские военные взяли под контроль село Брусовка в ДНР. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации.

«Подразделениями группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освобождён населённый пункт Брусовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

За сутки бойцы «Запада» также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах н. п. Яцковка, Старый Караван, Святогорск, Красный Лиман (ДНР), Боровая и Шийковка (Харьковская область).

Здесь потери противника составили до 160 боевиков, американский бронетранспортёр М113, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, поразив формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах н. п. Мирополье, Малая Корчаковка и Кондратовка (Сумская область). В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах н. п. Избицкое, Белый Колодезь, Покаляное и Верхняя Писаревка.

В зоне ответственности «Севера» потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и десять складов материальных средств.

Подразделения Южной группировки войск, в свою очередь, заняли более выгодные рубежи и позиции. Бойцы «Юга» поразили формирования трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Ижевка, Куртовка, Алексеево-Дружковка, Константиновка, Кривая Лука, Николаевка, Артёма и Ильиновка (ДНР).

На этом участке противник потерял до 130 боевиков, танк, бронетранспортёр М113, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

За то же время подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах н. п. Сергеевка, Новопавловка, Гришино, Белицкое, Приют, Торское (ДНР) и Новоподгородное (Днепропетровская область).

В этом секторе Киев потерял свыше 335 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и поразили формирования механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах н. п. Бойково, Копани, Воздвижевка, Долинка, Новосёловка, Любицкое и Комсомольское (Запорожская область).

На этом направлении противник потерял более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, боевую машину РСЗО и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Камышеваха, Преображенка, Орехов и Запорожец (Запорожская область).

Здесь ликвидированы свыше 55 боевиков ВСУ, а также уничтожены 14 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, три склада материальных средств и склад боеприпасов.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки сбили восемь управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотников самолётного типа.

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.