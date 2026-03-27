Прибалтику предупредили о наказании за удары дронов ВСУ по России

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов считает, что Украина идет на эскалацию, атакуя Ленинградскую область беспилотниками третий день подряд. Он заявил «Аргументам и фактам», что Россия может пойти на перехват этих дронов еще над территорией Прибалтики.

В ночь на 25 марта российская ПВО перехватила 389 украинских беспилотников. Часть из них была уничтожена над Ленинградской областью. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что атака беспилотников была отражена в Кронштадте, никто не пострадал. Также о дронах в Ленобласти сообщалось 26 марта. На следующий день, 27 марта, глава региона Александр Дрозденко заявил, что в регионе уничтожили 36 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет.

По словам Кнутова, дроны могли запускать в сторону Ленобласти из Черниговской области через Польшу и страны Балтии. Эксперт считает, что Брюссель проверяет, как Россия будет реагировать на «прямое участие НАТО в конфликте».

Раскрыты маршруты летящих на Ленобласть дронов ВСУ