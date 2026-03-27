Прибалтику предупредили о наказании за удары дронов ВСУ по России

Мария Иванова

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов считает, что Украина идет на эскалацию, атакуя Ленинградскую область беспилотниками третий день подряд. Он заявил «Аргументам и фактам», что Россия может пойти на перехват этих дронов еще над территорией Прибалтики.

Прибалтику предупредили о наказании за удары дронов ВСУ по России
В ночь на 25 марта российская ПВО перехватила 389 украинских беспилотников. Часть из них была уничтожена над Ленинградской областью. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что атака беспилотников была отражена в Кронштадте, никто не пострадал. Также о дронах в Ленобласти сообщалось 26 марта. На следующий день, 27 марта, глава региона Александр Дрозденко заявил, что в регионе уничтожили 36 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет.

По словам Кнутова, дроны могли запускать в сторону Ленобласти из Черниговской области через Польшу и страны Балтии. Эксперт считает, что Брюссель проверяет, как Россия будет реагировать на «прямое участие НАТО в конфликте».

«У России есть возможность уничтожать те украинские дроны, которые появляются над Прибалтикой и летят в нашу сторону, над территорией этих стран», - предупредил Кнутов.