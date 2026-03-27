Масштабная операция Пентагона: «неуправляемый хаос» и разлад в армии США

Пентагон запустил масштабную логистическую операцию, перебрасывая на Ближний Восток пехоту, спецназ и ВДВ, а также две амфибийные группы с пятью тысячами морпехов. Как сообщает «Царьград», попытка вторгнуться на территорию Ирана сухопутными силами может усилить разлад в американской армии.

Пентагон не был готов

Кадры, распространяющиеся в соцсетях, показывают, что американские военные не готовились к применению дронов иранскими силами и их сторонниками. Например, проиранские шиитские группы уничтожили мобильную радиолокационную станцию AN/MPQ-64 Sentinel и вертолет с помощью БПЛА на оптоволокне, а еще 14 марта иранский дрон атаковал радиолокатор зенитной установки C-RAM, которая защищала американское посольство в Багдаде.

Сами по себе FPV-дроны на оптоволокне представляют собой российские изобретение, появившееся на фронте осенью 2024 года и сыгравшее огромную роль в остановке украинского прорыва в Курскую область. Тогда комплекс РЭБ ВСУ подавлял связь в широчайшем диапазоне частот, однако управляемые через кабели БПЛА смогли обходить эту защиту.

Вступление в бои прокси-группировок с небольшими дронами не выглядит чем-то существенным на фоне массированных ударов баллистическими ракетами, однако это лишь на первый взгляд. Западные СМИ уже замечают «психический надлом» у американских военных, а за Израиль не хотят умирать ни рядовые, ни офицеры. При этом негативные настроения распространились в армии до того, как США понесли хоть сколько-нибудь заметные потери.

Попытка высадить десант на острове Харк и развертывание на Аравийском полуострове увеличат число целей для шиитских операторов. Будут расти и потери, а вместе с ними и протесты против войны с Ираном. Стратегия Тегерана уже дала результаты — Пентагон вывел с ближневосточных баз центры принятия решений, структуры, отвечающие за организацию логистики и обеспечивающую деятельность. Центральный командный пункт уже находится на базе Рамштайн в Германии, стратегические бомбардировщики летают из Великобритании, а разведчики — из Греции. Американцы фактически бросили огромные и хорошо оборудованные базы Эль-Удейд в Катаре и Аль-Дафра в ОАЭ. Такое логистическое плечо усложняет снабжение войск.

Обостряет проблему и то, что вынести за пределы региона командование корпусов и дивизий еще можно, а бригад и батальонов — уже невозможно. Они неизбежно окажутся целями для внезапных ударов.

«Неуправляемый хаос»

Авторитетные специалисты называют развитие операции чистым безумием, однако администрация президента США Дональда Трампа излучают оптимизм. Появляется вопрос — понимает ли президент Штатов, что он делает?

«Я бы вообще не стал думать или рассуждать, исходя из предположения, что у Белого дома сейчас есть четкий план, как действовать. Что вот тут — отвлекающий маневр, а на самом деле делают вот то-то, а на следующем шаге — следующее. Мне кажется, что это уже такой довольно неуправляемый хаос происходящего. Понятно, США втянули наконец в войну против Ирана, — то, о чем говорилось давно, примерно с 2017 года. И наконец втянули», — заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, пока можно говорить лишь о том, что конфликт идет по нарастающей, а все остальное, в том числе политический подход и военные методы, имеют ситуативный и спонтанный характер. С одной стороны хаос отражает растерянность Вашингтона, а с другой — является следствием целенаправленной дезинформации сторон.