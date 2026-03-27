Минобороны назвало цели групповых ударов по Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине.

О целях российских войск журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 21 по 27 марта, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов», — говорится в сообщении.

В результате поражение получили предприятия ВПК Украины, объекты топливной, аэродромной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА.

Помимо того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.