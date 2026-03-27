На Западе раскрыли, когда у Украины закончатся деньги на армию

У Украины заканчиваются деньги на содержание вооруженных сил, конфликт может закончится всего через пару месяцев, пишет Bloomberg.

Перекос внимания Европейского союза и Соединенных Штатов на войну в ближневосточном регионе существенно сократил финансирования Украины, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Из-за этого Киев не может обеспечить достаточные поставки вооружения для вооруженных сил Украины, говорится в статье.

По оценкам Украины, в этом году бывшей советской республике потребуется $15 млрд на закупку оружия американского производства, отмечается в материале.

В целом, согласно подсчетам финансовых властей Украины, в 2026 году стране потребуется $52 млрд иностранной помощи, подытожили обозреватели издания.