Российские военные взяли в плен членов батальона «Айдар»*

ВС РФ взяли в плен членов 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* (признан террористическим и запрещен в РФ) в Сумской области. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

Члены «Айдара»* попали в плен к военнослужащим российской группировки войск «Север». Как отмечается в сообщении, пленные рассказали, что в подразделении на передовой не осталось «идейных националистов».

По словам членов батальона, националисты предпочитают «отсиживаться в тылу». Пленные утверждают, что на штурм отправляют только принудительно мобилизованных новобранцев.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали штурмовую роту «Айдара»*. Бой состоялся у села Бессаловка в Сумской области.

* признан террористическим и запрещен в РФ.