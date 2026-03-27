Стало известно об атаке беспилотников на родной город Зеленского

Родной город президента Украины Владимира Зеленского — Кривой Рог — атаковали беспилотники. Об этом заявил глава администрации населенного пункта Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в городе произошли взрывы. По словам чиновника, под атакой находятся объекты инфраструктуры. При этом конкретных данных он не привел.

До этого стало известно, что российские войска нанесли мощные удары по Харькову. Также взрывы прозвучали как минимум в 16 населенных пунктах Харьковской области.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России в ходе ночной атаки по Одессе 26 марта провели выверенную операцию по одновременному поражению энергетики и логистики региона. По его словам, атака демонстрирует намерение российских войск «расшатать» один из последних устойчивых логистических коридоров Украины.