Боевые действия возобновились на границе между Пакистаном и Афганистаном

На границе между Пакистаном и Афганистаном возобновились боевые действия. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в Bloomberg.

© Вечерняя Москва

По словам представителя МИД Пакистана Тахира Андраби, операция будет продолжаться «до достижения целей».

Исламабад также просит правительство Талибана прекратить деятельность боевиков, совершающих и планирующих нападения, уточнили в агентстве.

До этого стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нарушили воздушное пространство Афганистана. Стороны не сообщали о продлении перемирия.

Кроме того, 16 марта СМИ сообщили о взрывах и стрельбе в различных районах столицы Афганистана. Пакистан ударил по реабилитационному центру, в результате чего более 250 человек погибли.

28 февраля Министерство обороны Афганистана также сообщило о нанесении ударов по военным объектам Пакистана в Мираншахе и Спин-Ваме, что нанесло значительные потери войскам страны.

Политолог Юрий Светов считает, что напряженность между странами сохранится, несмотря на низкую вероятность начала крупномасштабных военных столкновений.