«Эпическая ярость» обернулась унижением: главные провалы США в Иране

Американская военная операция в Иране «Эпическая ярость» рискует войти в историю как один из главных провалов нынешней администрации США. Почему не удался блицкриг на Ближнем Востоке, и какой ущерб уже нанесен, разбиралось издание Life.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, убив в ходе одного из ударов верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. Иран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Также Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная доля энергоносителей, что вызвало резкий рост цен.

В американских СМИ появилась информация, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов. При этом американцы продолжают стягивать силы в регион и осведомленные источники отмечают, что в Вашингтоне рассматривают возможность проведения сухопутной операции.

Промежуточные итоги трехнедельной операции для Вашингтона таковы: блицкриг не удался, ущерб колоссален, репутация подорвана, констатирует издание, приводя пять «главных провалов» Пентагона в Иране.

Крах неприступности

Самый большой просчет американской разведки связан с колоссальной недооценкой оборонительных возможностей Ирана, так как в первый же день американо-израильской операции Тегеран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке, обрушив на них десятки баллистических, гиперзвуковых ракет и беспилотников.

В итоге пострадали штаб Пятого флота в Бахрейне, авиабаза «Аль-Дафра» в Арабских Эмиратах, Аль-Хардж — в Саудовской Аравии, Али ас-Салем — в Кувейте, Эрбиль — в Ираке и даже Диего-Гарсия — в Индийском океане. И это не считая ударов по стратегическим радиолокаторам, батареям противовоздушной обороны и ближайшему союзнику — Израилю. Такой урон стал «беспрецедентным за последние десятилетия», считает издание.

0% точности

В первый же день «Эпической ярости» американские ракеты ударили по школе для девочек в Минабе, убив 165 человек. Взрывы в учебном учреждении были такой силы, что разбор завалов шел несколько дней.

При этом, несмотря на то, что на месте прилета оказались обломки двух американских крылатые ракет Tomahawk президент США Дональд Трамп «не придумал ничего лучше, чем обвинить в трагедии Тегеран», отмечает издание.

Далее бессмысленные смерти детей продолжились, самой маленькой жертве было всего 10 дней. При этом несколько раз кадры атак подавались Пентагоном через шуточные ролики со вставками из видеоигр. Сначала подводкой к нарезке взрывов стал шутер Call of Duty, а после Grand Theft Auto: San Andreas.

Война с картинками

В военной операции «нашлось место и для откровенной глупости», считают журналисты. В частности были потеряны из-за дружественного огня ПВО Кувейта сразу три истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle. Произошло и первое в истории уничтожение истребителя пятого поколения F-35.

А в официальных видеонарезках Пентагона появились удары по нарисованным самолетам и вертолетам на базах иранских ВВС. Причем удары наносились не по полноразмерным макетам, а по обыкновенным рисункам на взлетно-посадочной полосе, что ставит под сомнение разведывательные возможности США, отмечается в статье.

Ормузский пролив

Еще одним провалом Вашингтона стала ситуация с Ормузским проливом, который был заблокирован Ираном «как только ликвидация политической верхушки развязала республике руки», пишет издание.

После того, как остановилось судоходство в одной из важнейших артерий мировой торговли нефтью и газом, а нефтегазовые фьючерсы «взлетели в стратосферу», президент США Дональд Трамп «пустился во все тяжкие».

«Сначала он начал молить друзей по НАТО отправить свои военные корабли в пролив для конвоирования танкеров. Дошло до того, что просьба о подмоге поступила даже Китаю — главному геополитическому сопернику Вашингтона. Впрочем, рисковать своим флотом никому не захотелось», — говорится в статье.

После отказа Трампу пришлось снять санкции с российской и иранской нефти, а финалом стал ультиматум Тегерану с требованием разблокировать пролив в течение 48 часов. Но уже на следующий день американский лидер объявил о приостановке ударов по итогам «успешных переговоров».

«В Тегеране контакты опровергли, обвинив Штаты в попытке выиграть время и снизить тарифы на нефть. И этот план удался — фьючерсы пошли вниз. Но какой ценой? Не получив поддержки от могучего американского флота и союзников, президент США почти целый месяц унижался в Сети, а потом первым сделал шаг назад», — констатировали журналисты.

«Эпическая ярость»

Пятым провалом Пентагона издание посчитало само начало операции «Эпическая ярость», так как она рискует войти в историю как «самая безрассудная и опрометчивая выходка» США со времен Ирака. А иранцы смогли продемонстрировать миру, что США оказались растерянным и напуганным «бумажным тигром».