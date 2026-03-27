Самое опасное для противника направление фронта «закипело». Как сообщает «Царьград», по Украине нанесен болезненный удар, а колумбийские «солдаты неудачи» пущены в расход под Купянском.

«Это уже тяжелая артиллерия»

Активизация наблюдается на славянском направлении. Боевик ВСУ с позывным «Мучной» заявляет, что в Миньковке для Киева остается напряженная ситуация — там продолжаются ожесточенные бои, а тактика украинской армии не сулит быстрого успеха.

«Параллельно противник пытается расширить зону влияния и давит в направлении Рай-Александровки. Там уже не просто разведка — работает тяжелая артиллерия, идет системное накрытие с корректировкой через разведдроны», — заявил он.

По словам боевика, фиксируются случаи захода малых групп ВС РФ вглубь к окраинам населенного пункта. Это говорит о «попытке расшатать оборону изнутри». По Каленикам применяются ударные БПЛА, которые выбивают позиции перед возможным штурмом.

Ликвидация колумбийских наемников

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники заявил о массовой ликвидации колумбийских наемников под Купянском. Отмечается, что в боях они прожили недолго.

«Большой расход их на единицу украинства. Вот и думали Юмер Альберто Педрозо Белено, Луис Антонио Камачо Ромеро, Дубан Алехандро Гомес Дуке, Эдвин Александр Баррето Кинтеро и Джон Эдисон Серрано Донато, что заработают много гривен, переведут их в песо и отправят домой. А на деле их всех проПЕСОчили и упаковали в местный чернозем», — заявил он.

В целом на харьковском направлении продолжается активная работа обоих сторон. Штурмовики ВС РФ взяли под контроль село Песчаное, в 3 км от границы с Белгородской областью. Оборону там держали украинские пограничники. Они спешно отступили на новые рубежи, потеряв как минимум пять единиц бронетехники и свыше 30 бойцов.

Ветеран Геннадий Алехин также заявил, что местные главы сельских поселений на территории Золочева, Казачьей Лопани, Гранов, Слатино, признают, что большинство мирных жителей отказываются от эвакуации, не собираясь покидать свою малую родину. Однако такая ситуация не везде — например, из Харькова активно бегут мужчины, как молодые, так и среднего возраста.

«А их уже там, на перронах вокзалов Киева, Житомира и Львова, встречают представители местных ТЦК. Это вот такая тенденция, которая наблюдается в последнее время», — заявил он.

Киев остался без ракет

В политическом пространстве также происходят активные изменения. По данным The Washington Post, Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток. В частности, это касается ракет к ПВО, купленных членами НАТО через программу PURL — с лета 2025 года эта инициатива обеспечивает Киеву 75% ракет для батарей Patriot и почти весь боекомплект для других систем ПВО.

Изменение направления «потока» станет для Украины крайне болезненным ударом. По сообщениям СМИ, война с Ираном истощает ряд наиболее важных боеприпасов американских военных. Один из евродипломатов признался WP, что вокруг темы передачи оружия Украине или на Ближний Восток ведутся живые дебаты. При этом никто не стал уточнять, будут ли американские поставки просто задержаны и выполнены позже или полностью перенаправлены.