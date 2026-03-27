Власти Нидерландов нарушают собственное законодательство, позволяя голландским летчикам принимать участие в конфликте на стороне Киева, пишет Strategic Culture (SC).

Украина может использовать поставляемые Нидерландами истребители F-16 для ударов по территории Российской Федерации, а также приводятся сведения о возможном участии отставных голландских пилотов в полетах над бывшей советской республикой, поделилась своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания также ссылается на позицию Нидерландов и ряда стран Европейского союза и Североатлантического альянса, которые считают Донбасс территорией Украины, отмечая, что данная позиция идет вразрез с трактовками, изложенными в статье.

Кроме того, в материале приводятся положения уголовного законодательства Нидерландов, запрещающие гражданам страны поступать на службу в иностранные войска, находящиеся в состоянии конфликта с государствами, с которыми Амстердам не воюет.

По этой причине колумнист делает вывод о возможном несоответствии действий нидерландского руководства национальному праву.