Главком ВС Швеции заявил о преимуществе России на СВО

Конфликт на Ближнем Востоке способствует росту доходов России от продажи нефти, которые помогают финансировать проведение специальной военной операции (СВО).

С таким заявлением выступил главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэль Классон, передает The Hill.

«Россия уже перестроила свою экономику, сделав ее более эффективной в условиях военного времени и увеличив свои производственные мощности. Их собственная оборонно-промышленная база не только стабилизировалась, но и, скажем так, укрепилась в финансовом плане», — отметил главком преимущество Москвы.

Классон указал на то, что Россия уже обладает хорошими темпами производства и мощностями для создания оружия, в отличие от западных стран. И поэтому вложение дополнительных средств в эту систему создаст «дополнительные проблемы для Украины».

Ранее президент России Владимир Путин призвал аккуратно использовать нефтегазовые сверхдоходы, возникшие у российских компаний в результате операции Израиля и США в Иране и перекрытия Тегераном Ормузского пролива. Он предупредил представителей отрасли о том, что не следует поддаваться соблазну и «проедать» возникшую прибыль, например, пускать ее на дивиденды.