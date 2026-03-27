В ОАЭ заявили о готовности применить флот в Ормузском проливе

Объединенные Арабские Эмираты, как утверждает газета Financial Times, заявили о готовности применить военно-морской флот для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Со ссылкой на информированные источники в публикации говорится, что власти ОАЭ заявили союзникам - США и другим западным государствам - о своем участии в «многонациональной морской оперативной группе», которая призвана «вновь открыть Ормузский пролив». Причем источники уверены, что Абу-Даби развернет собственный военно-морской флот.

ОАЭ вместе с Бахрейном сейчас работают над резолюцией Совбеза ООН, которая предоставит мандат морским операциям для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Однако источник газеты заявил, что Москва и Пекин могут выступить против этих планов.

Между тем сегодня в Иране назвали пять государств Персидского залива (среди них и ОАЭ), которые оказывали помощь Вашингтону в нанесении ударов.