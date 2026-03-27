Сводка СВО за ночь 27 марта: удар «Солнцепека», ВСУ лишились «глаз и ушей»

В Минобороны России сообщили о срыве ротации ВСУ в Запорожской области и об ударе по украинской логистике. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 27 марта.

Удар «Солнцепека»

Тяжела огнеметная система «Солнцепек» уничтожила укрепленный район ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Замаскированный укрепленный пункт ВСУ был обнаружен в лесу дроном-разведчиком Zala.

Доразведка показала, что ВСУ оборудовали в лесу разветвленную систему укрепленных опорных пунктов. Координаты целей были переданы расчету «Солнцепека».

Расчет нанес по целям серию ударов термобарическими боеприпасами. В Минобороны подчеркнули, что «Солнцепек» выжег внутренние помещения блиндажей и разрушил подземные коммуникации ВСУ.

Срыв ротации ВСУ

Операторы ударных дронов ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. В результате ВСУ не удалось усилить передовые позиции.

Российская разведка обнаружила перемещение автомобилей ВСУ малыми группами. Украинские пикапы отправлялись на передовую по одному, выжидая некоторое время между рейсами.

Координаты маршрутов ВСУ были переданы операторам ударных беспилотников. FPV-дроны уничтожили транспорт ВСУ еще на подходе к точкам высадки, подчеркнули в Минобороны.

Удар «Молнии»

Ударный беспилотник «Молния-2» уничтожил опорный пункт ВСУ. Операция была проведена на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Во время воздушной разведки было обнаружено скопление живой силы ВСУ. «Молния», оснащенная осколочно-фугасным боеприпасом, нанесла удар по цели. Ликвидация опорного пункта ВСУ позволила ВС РФ восстановить темп наступления, подчеркнули в Минобороны.

Удар по логистике ВСУ

Ударно-разведывательные комплексы Zala сорвали логистику ВСУ и уничтожили украинские средства ПВО. Операция была проведена на сумском направлении, рассказали в Минобороны.

Во время боевого вылета операторы Zala заметили транспорт ВСУ, проводивший ротацию личного состава и подвозивший боеприпасы. Цель была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Операция Су-34

Экипаж Су-34 нанес удар по живой силе и скоплению бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операцию провели в зоне ответственности группировки войск «Восток»

Удар был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения задания Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

ВСУ лишились «глаз и ушей»

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Дунай» рассказал, что российские артиллеристы за несколько минут поразили пять радиолокационных станций ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный подчеркнул, что в результате ВСУ лишились «глаз и ушей». Станции были обнаружены дронами-разведчиками, изучавшими украинские тыловые районы.

«Удары были нанесены в течение пяти минут, что не дало противнику укрыть и сохранить техник», - заявил «Дунай».

Мины-«одуванчики» ВСУ

Водитель подразделения морской пехоты ВС РФ с позывным «Русич» рассказал, что ВСУ расставляют под Добропольем мины со множеством тонких взрывателей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они разлетаются по кругу - как одуванчик. Достаточно задеть один из таких «волосков», чтобы произошла детонация», - рассказал военный.

Он добавил, что через шесть суток такие мины сами взрываются.