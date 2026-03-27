«Изделие 30»: как новое российское супероружие способно изменить ход СВО

В начале 2026 года СМИ заявили о новейшей российской крылатой ракете «Изделие 30». Как сообщает aif.ru, в Китае его уже прозвали «супероружием», которое сделает удары ВС РФ максимально непредсказуемыми для ПВО противника. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что скрывается за этим названием и почему оно способно изменить ход боевых действий.

По словам Кнутова, «Изделие 30» представляет собой развитие отечественной ракеты Х-101 с новой философией применения. Она имеет меньшую дальность, до 1,5 тысяч километров, однако более высокую точность наведения и низкую заметность. Кроме того, ее заряд увеличен вдвое — с 400 до 800 кг.

Отличается и способ доставки. Если запуск стратегических ракетоносцев Ту-95 или Ту-160 невозможно скрыть от спутниковой разведки, то «Изделие 30» создавалось под иной тип авиации.

«Когда поднимаются наши истребители Су-34, то у противника нет точной информации об их целях, он может быть введен в заблуждение, ожидать удары ФАБами, а вместо этого произойдет ракетная атака, которая окажется намного эффективней», — уточнил собеседник издания.

Носителями «Изделия 30» могут выступать тактические истребители Су-34, Су-35 и даже Су-30СМ. Благодаря этому применение ракеты становится массовым и скрытным, а противник не сможет понять, несет ли истребитель авиабомбы или готовится нанести удар высокоточным оружием.

Сама номенклатура целей невероятно широка: ракета может решать практически любые тактические и оперативные задачи. Бить можно как по скоплениям войск, так и по системам ПВО, так и по объектам ВПК. Универсальность достигается за счет мощной боевой части и продвинутой системы наведения. Ракета оснащена цифровой антенной и станцией обработки данных. Управление осуществляет блок, собранный на отечественных чипах, что подчеркивает высокий уровень импортозамещения.