США начали военные действия в Иране, исходя из карикатурного представления о противнике, и попали в ловушку, о которой их предупреждали. Об этом заявил аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, убив в ходе одного из ударов верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. Иран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Также Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная доля энергоносителей.

При этом в СМИ появилась информация, что Пентагон готовится к массивному «финальному удару» по Ирану. В рамках операции планируется захватить острова Харк, Абу-Муса, Ларак, позволяющие Ирану импортировать нефть и контролировать Ормузский пролив. В акции могут принять участие два корпуса морских пехотинцев и десантники.

По словам аналитика Марка Слебоды, в настоящее время на Ближнем Востоке «происходят радикальные перемены».

«США действуют, исходя из карикатурного представления обо всех своих противниках - Иране, а также России и Китае. Так называемые «эксперты», которые информируют правительство США об этих странах - и, вероятно, о большинстве стран мира, - это антииранские, антироссийские, антикитайские идеологи, чьи взгляды на реальное положение дел крайне искажены», - уверен он.

Таким образом, по словам аналитика, начиная операцию в Иране, США были уверены, что большинство жителей страны только и хотят, что обрести свободу и свергнуть диктатуру.

«Шансы на дипломатию на данном этапе, по-моему, практически равны нулю - по целому ряду причин. Сейчас конфликт перешел в фазу той самой войны на истощение с дальнобойными ударами», - считает Слебода.

Он обратил внимание на то, что США предупреждали, что «глупо ввязываться в эту войну», так как у них низкие запасы необходимого вооружения и «крайне низкие темпы производства критически важных боеприпасов, особенно средств ПВО».