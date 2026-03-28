$81.1493.42

РИА Новости: ВСУ продолжают перебрасывать личный состав в Сумскую область

RT на русскомиещё 3

Командование Вооружённых сил Украины продолжает перебрасывать военнослужащих и военную технику в Сумскую область.

© ТАСС

Такую информацию со ссылкой на источник в российских силовых структурах приводит РИА Новости. Отмечается, что под Сумы были переброшены подразделения 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее агентство сообщило о переброске в Шосткинский район Сумской области спецподразделения украинской разведки «Шаманбат».