ВСУ продолжают перебрасывать личный состав в Сумскую область

Командование Вооружённых сил Украины продолжает перебрасывать военнослужащих и военную технику в Сумскую область.

Такую информацию со ссылкой на источник в российских силовых структурах приводит РИА Новости. Отмечается, что под Сумы были переброшены подразделения 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее агентство сообщило о переброске в Шосткинский район Сумской области спецподразделения украинской разведки «Шаманбат».