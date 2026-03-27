Воздушно-Космические силы ввели в бой для отражения атаки на регион России

Воздушно-Космические силы (ВКС) задействовали для отражения атаки на Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Как рассказал чиновник, кроме этого вида войск Министерство обороны ввело в бой средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Пострадавших и разрушений нет. На места падений обломков БПЛА направлены оперативные службы», — сообщил он.

Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на промышленность России

Ранее сообщалось, что всего в ночь с 26 на 27 марта средства ПВО сбили над Россией 85 украинских беспилотных летательных аппаратов.